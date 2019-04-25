Политика
Рада рассмотрела почти 2 тысячи поправок к закону о тотальной украинизацииИА Новороссия 23 апреля в 16:45
21 апреля президент Украины Порошенко пообещал до конца своего срока подписать закон о тотальной украинизации. 12 марта Совет Европы призвал Украину отложить принятие закона о тотальной украинизации.
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Рада рассмотрела почти 2 тысячи поправок к закону о тотальной украинизации
ИА Новороссия23 апреля в 16:45
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