с чего всё началось

Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Теперь религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность.

Политика Политика Началась большая пресс-конференция Владимира Путина В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Политика Политика Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, а также решение США вывести войска из САР.

Политика Политика Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер» Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.

Политика Политика Путин обсудит с губернатором Петербурга проблему обманутых дольщиков Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым ситуацию с домами обманутых дольщиков.

Политика Политика Госдума отказалась от новогоднего корпоратива Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Политика Политика Путин назвал пенсионную реформу неизбежной Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.

Политика Политика Путин побеседовал с девочкой, мечтавшей взять у него интервью Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом.

Политика Политика Президент Польши принял решение отозвать посла страны на Украине Как информируют польские СМИ, назначение Пекло послом Польши на Украине в 2016 году уже тогда вызвало споры среди политиков правящей в стране партии "Закон и справедливость".

Политика Политика Путин: Россия заинтересована в мирном договоре с Японией Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что Япония и Россия заинтересованы в подписании мирного договора.

Политика Политика В Анкаре началась встреча президентов Турции и Ирана В Анкаре началась встреча президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, сообщает 20 декабря пресс-служба турецкого лидера.

Армия и оружие Армия и оружие Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160 Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.

Политика Политика Путин заявил, что Brexit минимально отразится на России "В минимальном значении", - заявил он на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как выход Великобритании из Евросоюза отразится на РФ.

Политика Политика RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Армия и оружие Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.