Политика
Верховная рада приняла закон об украинском языкеФАН 04:31
По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, через полгода правительство внесет закон о защите языков малых народов. Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о намерении подписать законопроект об украинском языке, если Верховная рада его одобрит.
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Вице-премьер Украины уверен, что Верховная Рада примет закон о госязыке
Политика Сегодня22 апреля в 04:32
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Политика
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