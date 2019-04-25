Рада приняла закон об украинском языкеМосковский Комсомолец 04:12

Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране. Также он вводит понятие «публичное унижение украинского языка». Напомним, что ранее о желании подписать документ заявил президент Украины Петр Порошенко.

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