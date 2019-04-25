Политика
Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языкаЭкспресс газета 05:35
В Верховной раде принят закон об использовании государственного языка. Сегодня в Верховной раде наконец приняли закон об исключительном использовании украинского языка.
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Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Обновлено в 04:53
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Театры
Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов
Обновлено в 10:47
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Экономика
«Юнипро» в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 7,5%
"Прирост объема генерации в первом квартале 2019 года обусловлен увеличением выработки на Сургутской ГРЭС-2 в результате роста спроса на электроэнергию, а также работой энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в капитальном ремонте в феврале-марте 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
Обновлено 23 апреля в 06:56
Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Общество
В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше
Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
Обновлено в 00:34
Общество
ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ПРОКУРАТУРА?
Обычно, на наши редакционные запросы прокуратура реагирует должным образом и относится к ним с вниманием, о чем свидетельствуют ответы из прокуратуры области редакции.
Обновлено в 06:28
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28
Технологии
Nike выпустит собственную криптовалюту
Nike запатентовала название криптовалюты Согласно патентной заявке, поданной в Патентное Бюро США, будущая криптовалюта компании получит название "Cryptokicks".
Обновлено в 11:09
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Технологии
Система «Мир» намерена внедрить сервис оплаты покупок по скану лица
Платежная система «Мир» предполагает запустить сервис по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и в компаниях-разработчиках биометрических и платежных решений.
Обновлено в 07:30
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15