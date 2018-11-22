Решение о признании президентского проекта изменений в конституцию поддержали подавляющее большинство — 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале.

Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Армия и оружие Армия и оружие Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Политика Политика Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Политика Политика ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия попала в тройку сильнейших в мире Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.

Политика Политика ЕС призвал Сербию и Косово прекратить провокации Представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает Сербию и Косово прекратить провокационные действия.

Политика Политика Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи Ранее Германия запретила въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Хашукджи.

Политика Политика Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

Политика Политика Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).

Политика Политика Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец» Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».

Политика Политика Путин проведет совещание по развитию ВС РФ в технополисе «Эра» Итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ состоится в Анапе под руководством президента Владимира Путина.

Политика Политика Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.

Политика Политика Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина 20 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Политика Политика Гройсман рассказал об амбициях Украины стать «газовой державой» Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.