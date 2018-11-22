Решение о признании президентского проекта изменений в конституцию поддержали подавляющее большинство — 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале.

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Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

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