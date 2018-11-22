Политика

Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО
Газета.Ru
11:30

Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Газета.Ru11:30
Ирина Луценко
Решение о признании президентского проекта изменений в конституцию поддержали подавляющее большинство — 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале.
— Ирина Луценко, украинский политикРИА Новости 05:52

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