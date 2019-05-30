Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в РоссииРИА Новости 05:57

Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.

с чего всё началось

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Политика Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.

Политика В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.

Политика Гройсман отреагировал на отказ рады отправить его в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал голосование по поводу его отставки, состоявшееся в Верховной раде в четверг, 30 мая.

Наука Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.

Футбол Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.

Происшествия Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.

Футбол Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.

Политика Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Экономика Власти Китая приостановили закупки сои в США Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.

Армия и оружие США ответят военной силой в случае нападения Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Политика Новый канцлер Австрии сделала первые назначения Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.