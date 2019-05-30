Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в РоссииРИА Новости 05:57

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
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с чего всё началось

Крымских татар оскорбило требование Рады к ООН «защитить» права коренных народов РФ

Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.
ФАН07:35

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Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

Газета.Ru08:23

Рада попросит ООН вмешаться в ситуацию с правами коренных народов России

РБК08:00

Рада обратилась к ООН и ПАСЕ с осуждением политики России в отношении коренных народов

ТАСС05:00

Крымских татар оскорбило требование Рады к ООН «защитить» права коренных народов РФ

ФАН07:35

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

РИА Новости05:57

Рада: РФ преследует коренные народы по политическим вопросам

News.ru05:43

Рада озаботилась проблемами малых народов России

Lenta.ru06:55
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Культура

Собчак получит прайм-тайм на Первом канале, потеснив Урганта и Познера

Обновлено в 09:26
Экономика

Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика

Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России

Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Политика

В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег

Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Происшествия

«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Общество

Поваленные ураганом деревья искорёжили машины новокузнечан

Повалены деревья, машины раздавлены.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве его бывшей девушки

Обновлено в 10:27
Политика

Гройсман отреагировал на отказ рады отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал голосование по поводу его отставки, состоявшееся в Верховной раде в четверг, 30 мая.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»

Обновлено в 09:29
Наука

Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Политика

МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе

Обновлено в 09:47
Футбол

Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу

Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов

За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Футбол

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:08
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика

Власти Китая приостановили закупки сои в США

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

США ответят военной силой в случае нападения Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
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