Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в РоссииРИА Новости 05:57
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.ФАН07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Происшествия
«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Общество
Поваленные ураганом деревья искорёжили машины новокузнечан
Повалены деревья, машины раздавлены.
Обновлено в 10:13
Политика
Гройсман отреагировал на отказ рады отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал голосование по поводу его отставки, состоявшееся в Верховной раде в четверг, 30 мая.
Обновлено в 08:03
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Футбол
Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу
Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов
За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Футбол
Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы
Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:08
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
США ответят военной силой в случае нападения Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23