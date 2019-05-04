Политика

Рада предложила Зеленскому «комфортную» дату инаугурацииТелеканал 360° вчера в 14:49

Лучшей датой для инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают 28 мая.
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В Верховной раде сочли неуместной предложенную Зеленским дату инаугурации

РБКвчера в 15:09

В Раде считают 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского

Комсомольская правдавчера в 13:16

В Раде считают, что лучшей датой для инаугурации президента Украины будет 28 мая

ТАССвчера в 10:50

Лучшую дату для инаугурации Зеленского назвали в Раде

Газета.Ruвчера в 11:32

Рада предложила инаугурацию Зеленского после даты, когда можно ее распустить

Московский Комсомолецвчера в 11:15

В раде назвали лучшим днем для инаугурации Зеленского 28 мая

Известиявчера в 11:12

В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского

RT на русскомвчера в 14:10
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

НХЛ назвала трех звезд игрового дня плей-офф

В ночь на 5 мая (мск) прошли очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли-2019 по итогам которых НХЛ назвала тройку лучших игроков.
Обновлено в 01:39
Единоборства

Серроне вызвал на бой Макгрегора

Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено вчера в 14:15
Технологии

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги

Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты

Названа стоимость флагманских OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro

Инсайдер сообщил, во сколько покупателям обойдутся смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено 02 мая в 23:11
Единоборства

Алексахин победил американца Вебба на турнире RCC 6 в Челябинске

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Николай Алексахин одержал победу над американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Кино

Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу и работа над тремя продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Зеленский пытается договориться с Парубием об инаугурации

Владимир Зеленский, который одержал победу в президентской гонке, пытается добиться от Андрея Парубия, спикера Верховной Рады, проведения инаугурации.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и вернул себе лидерство в АПЛ

Обновлено в 02:02
Единоборства

Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе

Отмечается, что Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC), а также завоевал пояс Международной боксёрской федерации (IBF).
Обновлено в 01:01
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Единоборства

Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Эксперт опроверг связь низкой производительности труда с числом праздников

Низкая производительность труда россиян не связана с большим количеством праздников, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Обновлено в 02:17
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

Один из главарей ИГ убит в Афганистане

Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Панов: «Я не буду поздравлять „Зенит“»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», прокомментировал чемпионство петербургской команды.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

Обновлено в 01:41
Здоровье

Россияне умирают из-за неправильного питания

Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:32
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Глава партии «Возрождение», глава депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова.
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