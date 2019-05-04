Политика
Рада предложила Зеленскому «комфортную» дату инаугурацииТелеканал 360° вчера в 14:49
Лучшей датой для инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают 28 мая.
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В Раде считают 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
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Рада предложила инаугурацию Зеленского после даты, когда можно ее распустить
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