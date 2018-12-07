Парламент Украины принял решение о том, что Киеву больше не нужен договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. В четверг Верховная рада постановила не продлевать это соглашение после 1 апреля 2019 года, соответствующее решение поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

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