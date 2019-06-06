Политика
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию ЗеленскогоLenta.ru 06:58
Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина». Поддержать проекты постановлений об их увольнении должны были минимум 226 депутатов.
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Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Общество
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Обновлено в 09:52
Экономика
Поморье и Поволжье договорились о сотрудничестве
Руководители Поморья и Ульяновской области Игорь Орлов и Сергей Морозов в рамках деловой программы ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Обновлено в 10:54
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
Обновлено в 09:08
Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона.
Обновлено в 09:42
Экономика
Бывший топ-менеджер «Газпрома» объяснил скачок акций компании
Экс-заместитель председателя правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил резкий рост акций компании на прошлой неделе приближением котировок к реальной рыночной стоимости.
Обновлено в 09:05
Авто
Названа стоимость электрокара Opel Corsa-e
Базовую версию Opel Corsa-e Selection, стоимостью 29 900 евро (2,2 млн рублей), оснастили интеллектуальными системами безопасности и помощи водителю, климат-контролем на дистанционном управлении, электронным стояночным тормозом, кнопкой запуска двигателя, а также 7-дюймовым дисплеем мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Обновлено в 08:33
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Космос
На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»
На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.
Обновлено в 06:40