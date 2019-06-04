Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеРИА Новости 07:17
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства. За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Обновлено в 10:56
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН
Обновлено в 10:28
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Наука
Губки накапливают ДНК морских видов
Обновлено в 06:51
Общество
В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена
В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании
Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 11:36
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Экономика
Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу
Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 11:26
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».
Обновлено в 10:15
Космос
В СПбПУ разработали образец двигателя, способного 10 лет обеспечивать полет в космосе
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способный обеспечить управляемый полет в течение 10 с лишним лет.
Обновлено в 10:09