Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеРИА Новости 07:17

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства. За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рада даже не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Газета.Ru10:10

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный Владимиром Зеленским

Эхо Москвы09:02

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

ТАСС06:31

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Коммерсантъ07:51

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

РИА Новости07:17

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Lenta.ru07:04

В Госдуме оценили отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте

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