Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеРИА Новости 07:17
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства. За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Общество
Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет
Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Религия
Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ
Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
Обновлено в 01:00
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Кино
Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Космос
Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»
Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.
Обновлено 01 июня в 06:28
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Наука
Обнаружены магические артефакты древних сибирских колдунов
Обновлено в 07:24
Культура
Сарик Андреасян поддержал BadComedian
Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Игры
На Amazon случайно вышла Watch Dogs Legion
Страница Watch Dogs Legion для PlayStation 4 нежданно-негаданно появилась на английской версии сайта Amazon с обрисовкой замысла — Джейсон Шрайер – редактор Kotaku подтвердил случайно вышедшую в свет информацию как названия, так и описания.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Технологии
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19