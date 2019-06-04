Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеРИА Новости 07:17

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства. За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рада даже не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Газета.Ru10:10

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный Владимиром Зеленским

Эхо Москвы09:02

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

РИА Новости07:17

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Коммерсантъ07:51

В Госдуме оценили отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте

RT на русском09:11

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Lenta.ru07:04

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

ТАСС06:31
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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