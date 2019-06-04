Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеLenta.ru 07:04

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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Рада даже не стала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Газета.Ru10:10

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, внесенный Владимиром Зеленским

Эхо Москвы09:02

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Lenta.ru07:04

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Коммерсантъ07:51

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

РИА Новости07:17

В Госдуме оценили отказ Рады рассмотреть законопроект об импичменте

RT на русском09:11

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

ТАСС06:31
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Игры

SEGA анонсировала последние 12 игр для миниатюрной SEGA Mega Drive

SEGA анонсировала последнюю партию проектов для миниатюрной SEGA Mega Drive, причём компания подготовила небольшой сюрприз для покупателей консоли — вместо сорока тайтлов в комплекте будет сорок две игры.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Спорт

Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Музыка

Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ откроется 7 июня

Обновлено в 03:16
Хоккей

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:36
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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