Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеГазета.Ru 07:33
Ранее сообщалось, что Зеленский внес закон об импичменте в Раду. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства. Он подчеркнул, что опередил нового украинского лидера.
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Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Общество
В России разработали два варианта электронных паспортов
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
Обновлено в 03:29
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп задремал во время речи королевы
Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских
Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика
Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу.
Обновлено в 07:58
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Кино
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена
HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.
Обновлено в 04:20
Авто
Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для России
Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество
«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»
"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Футбол
Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»
Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года.
Обновлено в 06:16
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:48