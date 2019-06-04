Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеГазета.Ru 07:33

Ранее сообщалось, что Зеленский внес закон об импичменте в Раду. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства. Он подчеркнул, что опередил нового украинского лидера.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Общество В России разработали два варианта электронных паспортов Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.

Авто Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп задремал во время речи королевы Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Авто Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.

Общество Рекордная жара придет в Москву на выходных Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Кино Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Шоу-бизнес 48-летняя Анита Цой собирается рожать Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.

Политика Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины» Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.

Гаджеты В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.

Авто Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для России Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.

Армия и оружие Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Футбол Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года.

Политика В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".