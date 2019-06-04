Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичментеГазета.Ru 07:33

Ранее сообщалось, что Зеленский внес закон об импичменте в Раду. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства. Он подчеркнул, что опередил нового украинского лидера.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Известия08:24

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

RT на русском06:41

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Газета.Ru07:33

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте президента

РИА Новости07:17

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Lenta.ru07:04

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Коммерсантъ07:51

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

ТАСС06:31
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Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

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Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
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В России разработали два варианта электронных паспортов

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Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
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Трамп задремал во время речи королевы

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
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Происшествия

На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских

Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
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В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

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Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Политика

Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед встречей в «нормандском формате» Киеву нужно сделать домашнюю работу.
Обновлено в 07:58
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
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Рекордная жара придет в Москву на выходных

Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
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Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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48-летняя Анита Цой собирается рожать

Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
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HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 3.2 с самым большим дисплеем в своей ценовой категории.
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Названы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для России

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Обновлено в 03:15
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
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«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»

"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета.
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Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова

Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
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Армия и оружие

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
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Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»

Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года.
Обновлено в 06:16
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В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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