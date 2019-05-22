Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборахРоссийская газета 07:27

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.

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Шоу-бизнес Родные Началовой раздают ее вещи Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Политика Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

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Политика Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.

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Происшествия Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.