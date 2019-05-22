Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект ЗеленскогоГазета.Ru 07:30
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости". Зеленский 22 мая внес первый законопроект в Раду в качестве президента.
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Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок
Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
Обновлено в 07:37
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Информация о минировании аэропорта в Саратове не подтвердилась
"После проведенного комплекса мероприятий информация о минировании не подтвердилась, аэропорт возвращается к работе в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:37
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин поручил отслеживать проблему задолженности по зарплатам
Президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на предприятиях и при необходимости проводить точечную работу по устранению подобных ситуаций.
Обновлено в 10:30
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Игры
Valve разрабатывает свою версию игры Dota Auto Chess
Обновлено в 04:27
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Игры
В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2
Обновлено вчера в 14:40
Наука
Уровень океана поднимется к 2100 году до катастрофической отметки
На Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году международное сообщество взяло на себя обязательство стабилизировать повышение средней температуры Земли до уровня ниже двух градусов по Цельсию и установить максимально допустимый предел температуры в 1,5 градуса.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал
Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14