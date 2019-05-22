Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект ЗеленскогоГазета.Ru 07:30
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости". Зеленский 22 мая внес первый законопроект в Раду в качестве президента.
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Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Общество
Кресла для ледовой арены «Байкал» будут от местных производителей
Строительство ледовой арены «Байкал» в иркутском Академгородке идет по графику и ударными темпами.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
15 официальных сайтов для проверки контрагентов
Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже.
Обновлено в 08:27
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Технологии
МВД России тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Если пилотный проект будет признан результативным, то распознавание лиц станет частью стандартного функционала компактных видеорегистраторов, которые уже сейчас используются сотрудниками силовых ведомств.
Обновлено в 02:32
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Футбол
Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что руководство туринского "Ювентуса" не связывалось с ним по поводу возможного назначения.
Обновлено в 11:46
Экономика
ЦБ РФ за квартал выявил более 50 мошенников на рынке форекс
В конце года (было выявлено) больше 220 компаний, которые занимались нелегальной форекс-деятельностью в РФ.
Обновлено в 11:12
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Энергетика
ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить продажи топлива на внутренний рынок
Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками.
Обновлено в 12:01
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Общество
Беглов пообещал сделать Петербург удобнее
Власти Санкт-Петербурга будут расширять программы доступной комфортной среды для инвалидов, заявил врио главы города Александр Беглов на расширенном заседании Координационного совета по делам инвалидов.
Обновлено в 12:15
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Экономика
В 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников
По словам главы ведомства, власти исходят из того, что доходы регионов растут, и до конца года деньги на повышение зарплат бюджетников найдутся.
Обновлено в 11:08
Экология
Почему исчезла вода в Ингури ГЭС и что грозит Грузии в плане экологии?
Какая погода ждет Грузию летом и почему в Тбилиси не было снега зимой >> Согласно этому соглашению, мы обязаны к 2024 году обеспечить чистой питьевой водой все население Грузии.
Обновлено в 06:44
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25