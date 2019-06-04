Политика
Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президентаРБК 07:50
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте. Это следует из информации на официальном сайте парламента. «В повестку дня не включено», — говорится в карточке законопроекта.
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Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Политика
Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Футбол
Месси стал автором лучшего гола сезона в Лиге чемпионов
Обновлено в 14:03
Здоровье
В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»
Впоследствии генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с RT оценил итоги исследования «Роскачества».
Обновлено в 14:10
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Политика
США запретили круизным судам заходить на Кубу
США запретили заходы круизных судов на Кубу.
Обновлено в 13:51
Политика
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Политика
Греция официально потребовала от Германии 320 млрд евро репараций
Министерство иностранных дел Греции объявило, что выдвинуло Германии требование выплатить 320 млрд евро в качестве военных репараций за Первую и Вторую мировые войны.
Обновлено в 11:59
Теннис
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой
Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23