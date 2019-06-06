Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУРИА Новости 06:04
Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ. В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Футбол
Арбелоа предложил подписать сына Месси в «Реал»
Бывший защитник «Реала», посол мадридского клуба Альваро Арбелоа отреагировал на интервью форварда «Барселоны» Лионеля Месси, в котором тот рассказал, что его сын Матео болеет за «сливочных».
Обновлено в 04:39
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
У 34-летней Марии Кожевниковой трое сыновей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и маленький Василий, которому в июле исполнится два годика.
Обновлено в 06:27
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Собчак сравнила некоторых людей с дворовыми собаками
Телеведущая Ксения Собчак дала оценку людям, «поливающим грязью» тех, кто «когда-то был для них близок».
Обновлено в 07:30
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве по подозрению в превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК.
Обновлено в 01:20
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Теннис
17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Украина создаст новую базу ВМС в Очакове
Обновлено вчера в 17:59
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Культура
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Политика
Бабушкин вступил в должность врио губернатора Астраханской области
Назначенный врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин официально вступил в должность.
Обновлено в 06:39
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Экономика
ФАС возбудила дело против Philips из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Авто
Эксперты назвали самые уязвимые для угона автомобили
Всероссийский союз страховщиков опубликовал рейтинг защищенности автомобилей от угона.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.
Обновлено в 08:25