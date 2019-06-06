Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУРИА Новости 06:04

Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ. В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
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Верховная Рада Украины отказалась уволить глав Минобороны, МИДа и СБУ

Эхо Москвы09:30

Верховная рада отказалась отправить в отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ

Коммерсантъ06:40

Верховная рада торпедировала очередное постановление Зеленского

Новостной фронт07:46

Рада не приняла отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

ТАСС06:34

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

РИА Новости06:04

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Lenta.ru06:58

В Госдуме оценили отказ Рады отправить Климкина в отставку

RT на русском07:07
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
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Ученые: собаки «заражаются» стрессом от хозяев

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США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

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Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
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Уже в ближайшие несколько недель состоится официальная презентация обновленного Kia Cadenza для Южной Кореи.
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В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
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Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
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Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
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Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко

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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

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Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

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Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
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Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
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Мединский оценил сериал «Чернобыль»

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«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
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Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
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Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
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Армия России получила звукометрический комплекс АЗК-7

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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