Политика

Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставкуRT на русском 06:51

Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина». Ранее украинские депутаты также не стали отправлять в отставку министра обороны Украины Степана Полторака и главу МИД страны Павла Климкина.
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Рада отказалась отправить в отставку глав МИД, СБУ и Минобороны Украины

RT на русском12:31

Верховная Рада Украины отказалась уволить глав Минобороны, МИДа и СБУ

Эхо Москвы09:30

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

РИА Новости06:04

Рада не приняла отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

ТАСС06:34

Верховная рада торпедировала очередное постановление Зеленского

Новостной фронт07:46

Верховная рада отказалась отправить в отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ

Коммерсантъ06:40

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Lenta.ru06:58
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Происшествия

Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Экономика

Кудрин назвал арест Майкла Калви «шоком» для экономики

Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 02:50
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Экономика

«Трансмашхолдинг», РЖД и Роснано создадут гибридные локомотивы

"Трансмашхолдинг", РЖД и Роснано подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов.
Обновлено в 06:31
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с Донбасса

Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса планируется обсудить 19 июня на заседании контактной группы, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей

47-летний Ягр не намерен заканчивать карьеру

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 47 лет, не собирается заканчивать игровую карьеру.
Обновлено в 12:38
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Общество

Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter

В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество

Экс-солист группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Обновлено вчера в 11:39
Политика

Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram

Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Покупку Турцией С-400 сочли риском для США

Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
Обновлено в 13:29
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Политика

Васильев: почти в три раза выросло поступление налогов от АЗС в Дагестане

Более 40 дагестанских АЗС вышли из тени, поступление налогов от отрасли выросло почти в три раза, сообщил в интервью ТАСС глава Дагестана Владимир Васильев в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:15
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву затравили из-за роскошной квартиры за 90 миллионов

Обновлено в 09:05
Происшествия

В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне

Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Спорт

18-летняя фигуристка Константинова показала себя в свадебном платье

Обновлено в 11:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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