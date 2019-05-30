Политика

Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставкуRT на русском 11:05

Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку. Сам политик поблагодарил депутатов за это решение. Таким образом, украинский кабмин не будет расформирован.
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Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

RT на русском11:05

Пушков рассказал о последнем «фэ» Верховной рады Зеленскому

News.ru10:07

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

РБК06:28

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра

Интерфакс06:32

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

РИА Новости06:29

Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

ТАСС06:43

Украинский парламент отказался принимать отставку главы правительства

Эхо Москвы09:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

Обновлено в 10:51
Космос

Геомагнитная буря приближается к Земле

Исследователи из центра NASA сообщают, что Земле приближается геомагнитная буря.
Обновлено в 08:17
Общество

Роскомнадзор объяснил журналистам, как писать о самоубийствах

В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».
Обновлено в 10:31
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Игры

Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК

Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.
Обновлено в 10:34
Футбол

РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам

Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.
Обновлено в 08:53
Общество

Британская королева сменила придворного поэта

Новым поэтом-лауреатом стал Саймон Армитидж Королева Великобритании Елизавета II сменила поэта-лауреата.
Обновлено в 10:56
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Общество

Росрыболовство начало расследование из-за маловодья на Волге

Средневолжское управление Росрыболовства возбудило административное расследование из-за катастрофического маловодья в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Экономика

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
Обновлено в 10:23
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Обновлено в 04:45
Политика

В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве

Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).
Обновлено в 11:00
Общество

Поваленные ураганом деревья искорёжили машины новокузнечан

Повалены деревья, машины раздавлены.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Экономика

Власти Китая приостановили закупки сои в США

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
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