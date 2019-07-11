Политика

Рада снова отказалась уволить КлимкинаLenta.ru 10:37

Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За увольнение Климкина проголосовали только 160 депутатов, сообщает в четверг, 11 июля, ЛІГА.net.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

RT на русском10:15

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

РИА Новости10:37

Рада снова отказалась увольнять Климкина

Известия10:44

Рада отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

ТАСС10:42

Рада снова отказалась уволить Климкина

Lenta.ru10:37

Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа

РБК10:23

Рада вновь отказалась увольнять главу МИДа Климкина

Коммерсантъ10:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Наука

Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака

Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров

Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
Обновлено в 09:00
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
Обновлено в 16:51
Музыка

«Ленинград» выступит на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Обновлено в 09:56
Происшествия

МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Элина Сушкевич не признала вину

Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Технологии

Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Фото:twitter.com/WTA Второй женский полуфинал на Уимблдоне тоже не получился в плане борьбы: Серена, как и Халеп легко в 2-х сетах разобралась с соперницей.
Обновлено в 11:00
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Авто

Российские автомобили планируют оборудовать «умными» тормозами

В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

Обновлено вчера в 08:50
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено в 12:36
Технологии

Разработку оборудования для сетей 5G начали в России

Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Космос

12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру

Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Смертельное ДТП с участием шести машин произошло на МКАД

Обновлено в 16:26
Футбол

Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»

Обновлено в 17:15
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное