Политика
Рада снова отказалась уволить КлимкинаLenta.ru 10:37
Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За увольнение Климкина проголосовали только 160 депутатов, сообщает в четверг, 11 июля, ЛІГА.net.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Наука
Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака
Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров
Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
Обновлено в 09:00
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки
В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.
Обновлено в 16:51
Музыка
«Ленинград» выступит на Гран-при «Формулы-1» в Сочи
Обновлено в 09:56
Происшествия
МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах
По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Технологии
Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп
Фото:twitter.com/WTA Второй женский полуфинал на Уимблдоне тоже не получился в плане борьбы: Серена, как и Халеп легко в 2-х сетах разобралась с соперницей.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Авто
Российские автомобили планируют оборудовать «умными» тормозами
В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:11
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено в 12:36
Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло на МКАД
Обновлено в 16:26
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58