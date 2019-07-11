Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За увольнение Климкина проголосовали только 160 депутатов, сообщает в четверг, 11 июля, ЛІГА.net.

Наука Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Футбол Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки В другом полуфинальном матче встретятся сборные Нигерии и Алжира. Напомним, что Кубок африканских наций завершится 19 июля.

Происшествия МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.

Армия и оружие Иранские корабли попытались остановить британский танкер В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Происшествия Элина Сушкевич не признала вину Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.

Технологии Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп Фото:twitter.com/WTA Второй женский полуфинал на Уимблдоне тоже не получился в плане борьбы: Серена, как и Халеп легко в 2-х сетах разобралась с соперницей.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Авто Российские автомобили планируют оборудовать «умными» тормозами В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Экономика Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4% Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.

Технологии Разработку оборудования для сетей 5G начали в России Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Общество К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.