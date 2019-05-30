Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставкуИзвестия 06:29

Гройсман объявил о решении подать в отставку 20 мая. По его словам, это связано с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отправить правительство в отставку. Кроме того, политик намерен баллотироваться на выборах в раду.
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