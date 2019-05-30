Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставкуИзвестия 06:29
Гройсман объявил о решении подать в отставку 20 мая. По его словам, это связано с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отправить правительство в отставку. Кроме того, политик намерен баллотироваться на выборах в раду.
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Авто
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Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
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США продолжают вмешиваться в выборы в России.
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Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
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