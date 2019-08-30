Политика
Российская газетаРада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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с чего всё началось
Документ предлагает отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности.РБК19:19
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
Газета.Ru 08:43
Экономика
Эксперты назвали ювелирные украшения плохой инвестицией в условиях кризиса
ФедералПресс 21:18
Авто
Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ
Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.
Авторевю 16:14
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ 12:02
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
Правительство одобрило предложение министерства иностранных дел о погашении задолженности за 2017-2018 годы по членским взносам России в бюджеты органов Совета Европы в размере 54,6 миллиона евро.
Российская газета 08:40
Армия и оружие
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами
Официальная Богота будет держаться заключенного ранее соглашения о мире, несмотря на объявленное повстанцами возвращение к вооруженной борьбе, заявил президент Колумбии Иван Дуке.
Российская газета 16:06
Здоровье
Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
Пользователи Reddit, работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.
РИА Новости 15:49
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы за замену силовых установок
ProstoProSport 09:09
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Общество
В Омске решают судьбу Ильинского собора
Сегодня, 29 августа, в Омске прошли общественные слушания по вопросу строительства Ильинского собора.
Омск здесь 10:44
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Музыка
Директор «Новой волны» отреагировал на скандал с Киркоровым
Певец Филипп Киркоров, нецензурно обратившийся к организаторам конкурса, был несдержан, но это не повлияло на его выступление, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Rambler News Service 08:27
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Космос
Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура
В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 20:51
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия 22:06
Футбол
«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Чемпионат 05:18