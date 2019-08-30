Политика

Российская газетаРоссийская газетаРада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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 отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности.
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Верховная Рада предварительно одобрила проект о снятии депутатской неприкосновенности

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