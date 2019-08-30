с чего всё началось

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции "Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Политика В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.

Авто Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Здоровье Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Политика Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы Правительство одобрило предложение министерства иностранных дел о погашении задолженности за 2017-2018 годы по членским взносам России в бюджеты органов Совета Европы в размере 54,6 миллиона евро.

Армия и оружие Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами Официальная Богота будет держаться заключенного ранее соглашения о мире, несмотря на объявленное повстанцами возвращение к вооруженной борьбе, заявил президент Колумбии Иван Дуке.

Здоровье Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов Пользователи Reddit, работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.

Экономика Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.

Общество В Омске решают судьбу Ильинского собора Сегодня, 29 августа, в Омске прошли общественные слушания по вопросу строительства Ильинского собора.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Музыка Директор «Новой волны» отреагировал на скандал с Киркоровым Певец Филипп Киркоров, нецензурно обратившийся к организаторам конкурса, был несдержан, но это не повлияло на его выступление, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Происшествия Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.