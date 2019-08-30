с чего всё началось

Происшествия Дедушка с внуком пропали в кузбасской тайге 28 августа в лесу рядом с поселком Ортон города Междуреченск пропали без вести Никитин Геннадий Григорьевич 1949 года рождения и его 9-летний внук Дмитрий Чванов.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Общество Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Наука Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.

Общество Умер бывший глава дипслужбы Ватикана кардинал Сильвестрини Видный деятель Римской курии, бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался в четверг в Ватикане на 96-м году жизни.

Политика Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Политика Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

Шоу-бизнес Анна Седокова не смогла устроить сына в детский сад Двухлетнего сына Германа многодетная звездная мама решила устроить в детский сад, благо муниципальное дошкольное учреждение оказалось рядом с домом: новое, большое и всего за 1,5 тысячи рублей в месяц.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Авто Обновленный Subaru Forester получил улучшенную систему помощи водителю В первую очередь, обновленный кросс оснастили улучшенной системой помощи водителю «EyeSight», которая может похвастаться функцией центрирования полосы движения, а также системой контроля полосы движения.

Политика В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.

Общество Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.

Происшествия Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.

Авто Porsche представила машину 99X для своего дебютного сезона в Формуле Е В среду вечером Porsche представила на суд общественности изображения своего шасси с индексом 99X Electric для участия в шестом сезоне Формулы Е, который станет дебютным для немецкой компании.

Экономика ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.