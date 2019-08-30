Политика

Российская газетаРоссийская газетаРада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Документ предлагает
 отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности.
РБКвчера в 19:19

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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Российская газетавчера в 20:00

Верховная рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Коммерсантъвчера в 19:49

Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

ТАССвчера в 17:50

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Известиявчера в 18:28

Рада предварительно одобрила проект о снятии депутатской неприкосновенности

RT на русскомвчера в 18:14

Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности

РБКвчера в 19:19

Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новостивчера в 17:36
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Происшествия

Дедушка с внуком пропали в кузбасской тайге

28 августа в лесу рядом с поселком Ортон города Междуреченск пропали без вести Никитин Геннадий Григорьевич 1949 года рождения и его 9-летний внук Дмитрий Чванов.
Avoka.do вчера в 21:42
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Общество

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Политика

ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
Наука

Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов

Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС вчера в 05:18
Общество

Умер бывший глава дипслужбы Ватикана кардинал Сильвестрини

Видный деятель Римской курии, бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался в четверг в Ватикане на 96-м году жизни.
РИА Новости вчера в 15:35
Политика

Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета вчера в 21:34
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Культура

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

SakhaNews вчера в 23:37
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Футбол

Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Анна Седокова не смогла устроить сына в детский сад

Двухлетнего сына Германа многодетная звездная мама решила устроить в детский сад, благо муниципальное дошкольное учреждение оказалось рядом с домом: новое, большое и всего за 1,5 тысячи рублей в месяц.
Wday.ru вчера в 10:49
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Авто

Обновленный Subaru Forester получил улучшенную систему помощи водителю

В первую очередь, обновленный кросс оснастили улучшенной системой помощи водителю «EyeSight», которая может похвастаться функцией центрирования полосы движения, а также системой контроля полосы движения.
CarsWeek.ru 00:51
Политика

В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке

В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста

Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Авто

Porsche представила машину 99X для своего дебютного сезона в Формуле Е

В среду вечером Porsche представила на суд общественности изображения своего шасси с индексом 99X Electric для участия в шестом сезоне Формулы Е, который станет дебютным для немецкой компании.
Autosport.com.ru вчера в 03:13
Экономика

ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов

ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС вчера в 10:06
Экономика

Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК вчера в 14:58
Армия и оружие

Работа политруков оценивалась начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Работа военно-политических органов ВС РФ была оценена начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым в ходе масштабных учений на полигоне Октябрьский в Самарской области, 29 августа сообщает сетевое издание «Звезда».
Красная весна вчера в 16:37
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