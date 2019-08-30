с чего всё началось

Технологии Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».

Происшествия Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

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Общество Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Технологии Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.

Музыка Киркорова оправдали за мат на «Новой волне» Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.

Происшествия Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.

Политика Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении служебного устава Экс-директор ФБР Джеймс Коми нарушал служебный устав ведомства и трудовой договор, разгласив конфиденциальную информацию, говорится в докладе минюста США.

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Политика Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.

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Происшествия В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

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