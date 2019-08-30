Политика
Российская газетаРада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Документ предлагает отменить положение, согласно которому члены Верховной рады не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности.РБКвчера в 19:19
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Рада предварительно одобрила проект о снятии депутатской неприкосновенности
RT на русскомвчера в 18:14
Верховная рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Коммерсантъвчера в 19:49
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК вчера в 07:48
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов
В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости вчера в 12:28
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна вчера в 15:08
Музыка
Киркорова оправдали за мат на «Новой волне»
Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.
Уралинформбюро вчера в 07:43
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия вчера в 22:06
Политика
Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении служебного устава
Экс-директор ФБР Джеймс Коми нарушал служебный устав ведомства и трудовой договор, разгласив конфиденциальную информацию, говорится в докладе минюста США.
REGNUM вчера в 19:48
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания вчера в 16:10
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.
News.ru вчера в 14:31
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
Политика
В Крыму ответили на условие Волкера для возвращения России в G8
В Крыму оценили слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который ранее в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» Москвы с полуострова.
ТК Звезда 28 августа в 05:09
Здоровье
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США.
Российская газета вчера в 20:44
Общество
Гороскоп на 27 августа: Стрельцам сегодня стоит быть аккуратнее
Звезды советуют провести этот день за общением с близкими. Помимо семейной теплоты, сегодня может быть неожиданная помощь родных.
Primpress.ru 26 августа в 23:44
Происшествия
В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе
Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия вчера в 13:45
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Экономика
Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости вчера в 12:10
Происшествия
Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
США захотели вернуть столетний долг Китая
Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.
Lenta.ru вчера в 22:20
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском вчера в 16:07