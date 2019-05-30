Рада обратится в ООН по правам коренных народов РоссииКапитал страны 08:11

Ранее появилась информация, что Рада с четвертой попытки приняла обращение к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО и к парламентам других стран, касающееся якобы «ущемленных» прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе крымских татар.

с чего всё началось

Верховная рада Украины одобрила текст обращение в ООН по правам коренных народов России, в котором говорится о том, что Россия систематически нарушает права данных групп населения и Украина хочет привлечь внимание международного сообщества к существованию данной проблемы.

Рада обратится в ООН по правам коренных народов России

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