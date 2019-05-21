Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей ПарубийREGNUM 13:03
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Тарасов выложил фото с 10-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме серию из несколько трогательных фотографий, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:26
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику Порошенко»
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 17:56
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено в 21:12
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Общество
Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено в 21:04
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Полиция продолжила обыски у владельца «Вятского кваса»
Полиция проводит обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сообщил председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.
Обновлено в 09:23
Баскетбол
«Портленд» и Лиллард ведут переговоры о продлении контракта
Действующий контракт Лилларда рассчитан еще на два года. За это время он получит 62 миллиона долларов.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41