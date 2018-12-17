Политика

Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море
Страна Советов on-line
10:52

Верховная рада направила президенту украины Петру Порошенко законопроект о расширении зоны контроля в Черном море. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил в беседе с журналистами спикер украинского парламента Андрей Парубий.
Страна Советов on-line10:52

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Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море

Московский Комсомолец09:37

Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море

Газета.Ru09:19

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ТК Звезда09:11

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Рада направила Порошенко закон о расширении зоны контроля в Черном море

РИА Новости07:50

В Госдуме назвали ничтожным закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море

RT на русском09:41
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
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Тимошенко заявила о попытке Порошенко совершить «эпохальную авантюру»

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Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря

Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.
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Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам

В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".
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К вопросу возможной предновогодней амнистии надо подойти внимательно, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующее предложение члена президентского Совета по правам человека (СПЧ), российского кинорежиссера Александра Сокурова, говорится в стенограмме с заседания, размещенной на сайте Кремля.
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США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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