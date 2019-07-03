Политика
Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборыГазета.Ru 13:58
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
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