Политика
Рада Украины приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общинRT на русском 04:51
Украинская Рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов. Как сообщает телеканал «112 Украина», решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Во французском университете прогремели взрывы
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Motorola возродит RAZR в виде складного смартфона
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Авто
В Казахстане планируют создать собственный автомобильный бренд
По информации издания «Казинформ», местное правительство поручило ассоциации автомобильного бизнеса республики создать отечественный автомобильный бренд.
Обновлено в 04:36
Политика
Дерипаска подал в суд на Зюганова
Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Политика
Выдворенную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Харьковский суд арестовал украинскую журналистку Елену Бойко почти сразу после того, как ее депортировали из РФ.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
McLaren представил спорткар 600LT Spider
Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Интернет
Программисты нашли в Windows вирус-вымогатель
Специалисты крупного исследовательского центра нашли новый вирус, паразитирующий на компьютерах с операционной системой Windows.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
Несколько дней назад стало известно о том, что Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге признали свою вину в оказании услуг сексуального характера на территории Таиланда.
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Авто
За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобили
Обновлено в 05:03
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за подозрения на разгерметизацию
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который вылетел в Москву из Екатеринбурга, из-за внештатной ситуации вернулся в аэропорт Кольцово.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков
Пираты требуют денежный выкуп за возвращение захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Конкретная сумма при этом не называется.
Обновлено в 03:34
Авто
Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster
Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Голубая вода потекла из крана жителей башкирского Стерлитамака
В Стерлитамаке сотрудники водоканала выясняют причины, из-за которых в квартире одного из жилых домов Стерлитамака потекла вода непривычного цвета.
Обновлено в 04:00
Общество
На российских дорогах стало больше камер
Как стало известно, сейчас на российских автомагистралях работают 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных камер.
Обновлено в 04:23
Кино
Скончался актер и продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий
Вечером 14 января скоропостижно скончался в возрасте 46 лет в своей квартире в Москве актер, сценарист и кинопродюсер Алексей Кублицкий.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
ВТБ купил контрольный пакет «Медиалогии»
ВТБ приобрел 63% акций компании «Медиалогия», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Параметры сделки не раскрываются.
Обновлено в 03:39
Общество
В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов
Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
Обновлено в 04:22
Наука
Найден способ улучшить память и работу мозга
Американские ученые выяснили, что физическая активность, в том числе прогулки или работа по дому, могут улучшать память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:07
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Генпрокуратура просит изъять имущество Шестуна на 10 млрд рублей
«Представителями Генпрокуратуры подан иск к бывшему главе Серпуховского района Шестуну и еще к 35 соответчикам — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход РФ их имущества, в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли»,— пояснил он.
Обновлено в 04:54
Наука
Магазинные чеки оказались вредными для здоровья
Химикаты, которые опасны для здоровья человека, нашли испанские учёные в составе термобумаги, используемой для печати кассовых чеков.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя
Исаев на фоне проблем с уборкой снега на дорогах города 9 января добирался на работу на общественном транспорте и немного опоздал на запланированный в мэрии брифинг.
Обновлено в 01:43
Авто
Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры
Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.
Обновлено вчера в 03:08
Авто
Volkswagen Golf GTI предстал в версии TCR
Volkswagen Golf GTI TCR укомплектовали турбомотором 2.0 TSI (290 л.с.) сочетаемым с семиступенчатым «роботом» DSG.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
В Сети появилось фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:37
Политика
В СБУ назвали причину задержания высланной из России журналистки Бойко
В Службе безопасности Украины рассказали, за что задержана выдворенная из России журналистка Елена Бойко.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Учительница в Тольятти отстранена от работы за пощечину ученице
Обновлено в 02:27
Общество
Умер фронтовой кинооператор Борис Соколов
Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер на 99-м году жизни, сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Возбуждено дело о клевете после похорон криминального авторитета
Обновлено в 02:39