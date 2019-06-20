Политика

Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕПолитическая Экспертиза 02:30

Слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России по случаю возвращения прав РФ в ПАСЕ возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, передает ФАН.
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Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила
зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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