Политика
Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕПолитическая Экспертиза 02:30
Слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России по случаю возвращения прав РФ в ПАСЕ возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, передает ФАН.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.Life.ruвчера в 23:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Политика
Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке
Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
Обновлено в 06:54
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Путин назвал причину атаки США на Huawei
Президент России Владимир Путин назвал причину атаки американских компаний на китайскую корпорацию Huawei.
Обновлено в 06:57
Футбол
Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 02:40
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Экономика
Розничные продажи в Великобритании снизились второй месяц подряд
Объем розничных продаж в Великобритании в мае сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты
Операционная система iOS 13 от Apple способна отследить попадание воды в iPhone
Основная поточная версия операционной системы Apple iOS 13 получила функцию предупреждения владельца смартфона о попадании воды внутрь устройства.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел по продажам Toyota RAV4
Кроссовер Volkswagen Tharu установил очередной рекорд по продажам.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика
В России пособие на детей увеличат до уровня прожиточного минимума
Дмитрий Медведев предложил повысить детское пособие до величины прожиточного минимума.
Обновлено 18 июня в 18:25
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Гаджеты
Крошечный ноутбук One Mix 1S Yoga получит семидюймовый экран и 8 ГБ ОЗУ
Как стало известно, вскоре компания выпустит модель One Mix 1S Yoga — преемника оригинального One Mix 1 Yoga.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Подмосковье загорелась кровля таунхауса
Кровля таунхауса загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:01
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
НАТО стягивает к границам России тысячи военнослужащих
Обновлено в 03:37
Общество
Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 21:29
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В Тюменской области запустят пилотную информсистему скорой медпомощи
Пилотную информационную систему скорой медицинской помощи планируется запустить в Тюменской области с 1 августа текущего года, одна из ее особенностей – мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медицинской карты пациента, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Обновлено в 06:08