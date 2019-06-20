Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕПолитическая Экспертиза 02:30

с чего всё началось

Слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России по случаю возвращения прав РФ в ПАСЕ возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, передает ФАН.

Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Политика Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.

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Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.