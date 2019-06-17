Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссияРБК 10:31

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления. Об этом сообщается на сайте министерства образования области.
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с чего всё началось
"У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ", — сказала Меланьина в комментарии "360
".
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