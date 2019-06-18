Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверилиRT на русском 14:57
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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с чего всё началось
Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.Телеканал 360°01:28
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Спорт
Мишеля Платини освободили из-под стражи
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, задержанный накануне во Франции, освобожден из-под стражи, сообщает AFP.
Обновлено в 19:17
Общество
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Общество
ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз
ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз Крупнейший в Сибири торговый комплекс «Нордмолл» сменит концепцию развития.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.
Обновлено в 13:33
Общество
Норвежский остров хочет стать первой в мире «зоной без времени»
Соммарёй собирается объявить себя первой в мире «зоной без времени», передает телекомпания CNN.
Обновлено в 20:28
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Авто
В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed
Китайская компания уже ведет разработку нового кроссовера, который в модельной линейке премиального бренда Exeed окажется вторым.
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Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback
Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.
Обновлено в 06:33
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.
Обновлено 16 июня в 21:19
Музыка
Номинант «Грэмми» Кристиан Скотт выступит на «Джазовых сезонах»
Знаменитый трубач, номинант премии «Грэмми» Кристиан Скотт станет хедлайнером пятого фестиваля «Джазовые сезоны», который пройдет 6-7 июля в подмосковных Ленинских горках.
Обновлено в 12:23
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Общество
Супруга Виктора Бута намерена посетить его в тюрьме в начале сентября
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута намерена прибыть в США и посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 19:36
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Интернет
В Telegram появится возможность добавлять геолокацию в чаты
Новая бета-версия популярного мессенджера Telegram для держателей Apple-техники получила возможность подключать локацию для открытых чат-конференций, чтобы к ним могли присоединиться пользователи поблизости.
Обновлено в 09:02
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Футбол
«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче
Обновлено в 16:05
Общество
КС ограничил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:50