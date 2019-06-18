Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверилиRT на русском 14:57

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.

с чего всё началось

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Спорт Мишеля Платини освободили из-под стражи Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, задержанный накануне во Франции, освобожден из-под стражи, сообщает AFP.

Общество Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Общество ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз Крупнейший в Сибири торговый комплекс «Нордмолл» сменит концепцию развития.

Армия и оружие В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта "Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.

Авто В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed Китайская компания уже ведет разработку нового кроссовера, который в модельной линейке премиального бренда Exeed окажется вторым.

Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия "Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.

Музыка Номинант «Грэмми» Кристиан Скотт выступит на «Джазовых сезонах» Знаменитый трубач, номинант премии «Грэмми» Кристиан Скотт станет хедлайнером пятого фестиваля «Джазовые сезоны», который пройдет 6-7 июля в подмосковных Ленинских горках.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.

Общество Супруга Виктора Бута намерена посетить его в тюрьме в начале сентября Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута намерена прибыть в США и посетить его в начале сентября текущего года.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Интернет В Telegram появится возможность добавлять геолокацию в чаты Новая бета-версия популярного мессенджера Telegram для держателей Apple-техники получила возможность подключать локацию для открытых чат-конференций, чтобы к ним могли присоединиться пользователи поблизости.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после своего отравления интервью Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.