Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверилиRT на русском 14:57

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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с чего всё началось

Получившему 0 баллов за ЕГЭ астраханскому школьнику предложили 2 варианта

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.
Телеканал 360°01:28

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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

РБК16:46

Астраханские школьники, получившие «ноль» за ЕГЭ, добились проверки работ

Телеканал 360°15:01

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

RT на русском14:57

Нулевые ЕГЭ астраханцев проверил Рособрнадзор

Газета.Ru14:57

Одна из работ, получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани, не потребовала доппроверки

ТАСС14:27

Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ

РИА Новости14:17

Не та ручка: несколько школьников на ЕГЭ остались с нулем, клюнув на уловку коммерсантов

Вести.Ru14:21
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Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад

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Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

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