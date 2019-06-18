Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверилиRT на русском 14:57

Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.

с чего всё началось

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

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