Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверилиRT на русском 14:57
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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с чего всё началось
Экспертная комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику гимназии № 3 Артему из Астрахани. Его работу не смогли отсканировать и проверить. Ситуацию «360» прокомментировала директор школы Нина Меланьина.Телеканал 360°01:28
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Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
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