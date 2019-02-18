Футбол

Работу метро продлят в день матча «Зенит» — «Фенербахче»МР7.ру 02:29

В ночь на 22 февраля метро будет работать до часа ночи в связи с проведением матча «Зенит» — «Фенербахче», сообщает пресс-служба подземки. Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля в 21:00 на «Газпром Арене».
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Матч «Зенит» - «Фенербахче» продлит работу трёх станций петербургского метро

Фонтанка.Ру02:52

После матча «Зенита» с «Фенербахче» метро будет работать до часа ночи

78.ru01:49

Петербургское метро продлит работу в день матча «Зенита»

Петербургский дневник02:33

Для болельщиков футбола продлили работу 3 станций метро

Konkretno.ru01:45

Метро в Петербурге в ночь с 21 на 22 февраля будет работать дольше

Невские Новости01:36

Метро в Петербурге продлит работу в день матча «Зенит» — «Фенербахче»

Мойка7801:45

Метро Петербурга продлит работу в ночь на пятницу ради футбольных болельщиков

Телеканал Санкт-Петербург02:31
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Происшествия

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Политика

Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В центре Донецка прогремело три взрыва

По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Бетонная плита упала на ногу ребенку в московском парке «Зарядье»

Обновлено в 04:34
Общество

Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Экономика

Чемезов заявил о потребности ОАК в дополнительных средствах

Честно говоря, не очень хорошее впечатление производит. Там порядка 240–250 млрд руб. требуется дополнительных средств.
Обновлено в 07:49
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Происшествия

На начальника СвЖД Алексея Миронова завели новое уголовное дело

Обновлено в 06:30
Политика

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Финансы

Размещение средств ФНБ принесло в бюджет России более 70 млрд рублей

Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на валютных счетах Центробанка России за 2018 год принесло совокупную доходность в размере 0,63% годовых в корзине разрешенных иностранных валют и 18,33% годовых в рублевом выражении, а общий доход от размещения средств фонда за этот период составил 70,52 млрд рублей.
Обновлено в 07:24
Политика

Песков прокомментировал блокировку страниц RT в Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка страниц телеканала RT в социальной сети Facebook является давлением на СМИ.
Обновлено в 06:22
Общество

Россияне увидят суперлуние года

Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Обновлено в 03:02
Спорт

Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону

Как сообщает официальный сайт союза биатлонистов России, Евгений Гараничев, заявленный ранее на участие в чемпионате Европы, пропустит соревнования по рекомендации врачей.
Обновлено в 08:27
Политика

Тележурналист Андрей Караулов рассказал о встрече с вымышленным китайским министром

Тележурналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии 2019» Джиан Минг отказался подать руку Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 06:35
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Завод по производству АК в Венесуэле планируется достроить в 2019 году

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить до конца 2019 года, передает «Интерфакс».
Обновлено в 08:03
Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Технологии

Kaspersky Lab зафиксировала всплеск атак банковских троянцев в России

"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:12
Политика

В Европе отказались от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Политика

Nord Stream 2 уложил более половины газопровода «Северный поток — 2»

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток—2" - Nord Stream 2 AG - уложила около 700 километров этого трубопровода, уже более половины газопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.
Обновлено в 08:07
Происшествия

СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти

Обновлено в 03:24
Политика

«Сергей давно кремирован»: племянница Скрипаля считает, что он мертв

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о -16 °С в ночь на 23 февраля в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 23 февраля в Москве ожидается до -16 °С.
Обновлено в 07:13
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Обновлено в 03:32
Экономика

Арест главы Baring Vostok ударил по акциям «Яндекса»

До начала падения с начала этого года котировки «Яндекса» поднялись на 17%.Ранее глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест Калви и его партнеров, отметив, что всегда Baring Vostok была «стандартом законности для рынка».
Обновлено в 05:03
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Новокрестовская
Станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая». Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом с футбольным стадионом, одна из двух станций острова. «Новокрестовская» стала первой станцией метро в Петербурге, которая располагается непосредственно на берегу Невской губы. Открытие состоялось 26 мая 2018 года. Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Единственная станция Петербургского метрополитена с боковыми платформами, не являющаяся конечной. На станции установлены современные платформенные раздвижные двери.
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