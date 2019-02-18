Футбол

Работу метро продлят в день матча «Зенит» — «Фенербахче»МР7.ру 02:29

В ночь на 22 февраля метро будет работать до часа ночи в связи с проведением матча «Зенит» — «Фенербахче», сообщает пресс-служба подземки. Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля в 21:00 на «Газпром Арене».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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