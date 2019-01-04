Экономика

Работодатели рассказали, у кого в новом году вырастут зарплаты
URA.Ru
03 января в 23:27

В 2019 году заработные платы вырастут в сферах услуг, торговли, строительства и информационных технологий. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, который провел провел опрос работодателей о повышении зарплат подчиненным.
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