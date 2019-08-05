Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия вчера в 19:15

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.
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Работодатели будут сообщать о праве выбора зарплатного банка

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Работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Московский Комсомолец06:12

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Газета.Ru03:33

«Известия»: ФАС может обязать работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка

ТАСС01:55

СМИ: Работодателей в России могут обязать информировать сотрудников о выборе зарплатного банка

RT на русском14:05

Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора зарплатного банка

РЕН ТВвчера в 17:48
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