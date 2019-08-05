Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия 04 августа в 19:15
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.Известия04 августа в 17:01
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СМИ: Работодателей в России могут обязать информировать сотрудников о выборе зарплатного банка
RT на русскомвчера в 14:05
ФАС предложила обязать работодателей сообщать о праве выбора зарплатного банка
Газета.Ruвчера в 03:33
Apple выдавливают из России? Что не так с идеей об обязательных приложениях
Life.ru04 августа в 11:40
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