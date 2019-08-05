Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия 19:15

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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты

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Работодателей обяжут сообщать сотрудникам о выборе банка для получения зарплаты

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Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора зарплатного банка

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Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

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