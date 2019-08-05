Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия 19:15
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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