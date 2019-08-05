Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия 19:15
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Происшествия
200 картин Никаса Сафронова пострадало из-за потопа в его квартире
Квартиру художника в центре Москвы затопили соседи сверху.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Игры
Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли»
В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лейком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено в 07:08
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Происшествия
Взрыв прогремел в Институте рака в Каире, погиб один человек
В Каире ночью 5 августа прогремел взрыв на территории Института рака.
Обновлено в 18:50
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Обновлено в 10:36
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Российские военные медики оказали помощь жителям Восточной Гуты
Верные клятве Гиппократа Особо главой администрации была отмечена важность посещения населённого пункта российскими военными медиками: по его словам, для многих местных жителей это единственная возможность получить медицинскую помощь.
Обновлено в 19:00
Авто
Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты
Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты в Нюрбургринге, которые продлятся около года.
Обновлено в 09:46
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Авто
Названы самые быстрые автомобили марки Mazda
Эксперты составили рейтинг самых быстрых автомобилей японской марки Mazda. Первое место указанного рейтинга досталось Mazda RX-7.
Обновлено в 06:55
Баскетбол
Сборная России уступила Ирану в товарищеском матче в Москве
В рамках турнира в Москве мужская сборная России по баскетболу уступила команде Ирана (84:91).
Обновлено в 08:57
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00