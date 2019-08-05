Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия вчера в 19:15

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.
Известиявчера в 17:01

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Работодателей в РФ могут обязать информировать о выборе зарплатного банка

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Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора зарплатного банка

РЕН ТВвчера в 17:48

Компании обяжут говорить сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты

Пятый каналвчера в 21:17

Работодателей обяжут сообщать сотрудникам о выборе банка для получения зарплаты

Невские Новостивчера в 19:46

Россиян освободят от «зарплатного рабства»

Deita.ruвчера в 19:45

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Известиявчера в 19:15

Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банка

Реальное времявчера в 23:23
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