Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия вчера в 19:15
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.Известиявчера в 17:01
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