Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банкаИзвестия вчера в 19:15

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.
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Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.
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Работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

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РЕН ТВвчера в 17:48

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Газета.Ru03:33
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