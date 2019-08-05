Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.

с чего всё началось

Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки к закону уже осенью.

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