Экономика
Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банкаРеальное время вчера в 23:23
Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки к закону уже осенью.
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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.Известиявчера в 17:01
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Экономика
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Обновлено в 06:11
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В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
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Транспорт
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